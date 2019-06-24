Çavuşoğlu: "FETÖ öyle bir illettir ki kapıdan kovsan bacadan girer"
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:30 Kaynak: AA
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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