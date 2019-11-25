Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Filistin davası en mühim gündemimiz, milyonlarca Müslüman Filistinlilerin yanında
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Çavuşoğlu: Filistin davası en mühim gündemimiz, milyonlarca Müslüman Filistinlilerin yanında

6 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada dünyadaki Müslüman halkların sorunlarına değinerek "Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. Yüz milyonlarca Müslüman Filistinlilerle beraberdir" dedi.

Çavuşoğlu: Filistin davası en mühim gündemimiz, milyonlarca Müslüman Filistinlilerin yanında, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada dünyadaki Müslüman halkların sorunlarına değinerek "Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. Yüz milyonlarca Müslüman Filistinlilerle beraberdir" dedi.


Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde, Türkiye ve üyesi olduğu Asya Grubu adına konuşma yapan Çavuşoğlu, Washington yönetiminin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek "İsrail'in işgalini sona erdirmek ve bağımsız ve egemen Filistin devletine erişebilmek için sarsılmaz ve dirençli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:24 
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