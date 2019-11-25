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Çavuşoğlu: Filistin davası en mühim gündemimiz, milyonlarca Müslüman Filistinlilerin yanında
6 saat önce
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada dünyadaki Müslüman halkların sorunlarına değinerek "Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. Yüz milyonlarca Müslüman Filistinlilerle beraberdir" dedi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada dünyadaki Müslüman halkların sorunlarına değinerek "Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. Yüz milyonlarca Müslüman Filistinlilerle beraberdir" dedi.
Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. kuruluş yıl dönümü töreninde, Türkiye ve üyesi olduğu Asya Grubu adına konuşma yapan Çavuşoğlu, Washington yönetiminin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek "İsrail'in işgalini sona erdirmek ve bağımsız ve egemen Filistin devletine erişebilmek için sarsılmaz ve dirençli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:24
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