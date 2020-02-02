Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi - Son Dakika

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki

Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:19 Kaynak: AA
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