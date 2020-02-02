Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Malki ile bir araya geldi
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:19 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki
Görüşmeden detaylar CİDDE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
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