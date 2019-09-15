Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü
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Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü.

Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların selamlaşması
-Bakanların görüşmesinden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
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