Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:32 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Filistin
Dışişleri Bakanı Riad Malki ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların selamlaşması
-Bakanların görüşmesinden görüntü
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