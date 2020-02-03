Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"

Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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