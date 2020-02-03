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Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"
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