Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu: Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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