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Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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