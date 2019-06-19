Çavuşoğlu - Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler
2 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (4)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:25 Kaynak: AA
Son dakika! Araklı'daki sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika! Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın
Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü