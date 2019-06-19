Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler
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Çavuşoğlu - Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

2 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu - Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, System.String[]
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (4)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:25 Kaynak: AA
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