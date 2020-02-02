Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. - CİDDE
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