Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü

48 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Al Maki ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistinli mevkidaşı Riad Al Malki ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Filistin Dışişleri Bakanı Riad Al Malki bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. - CİDDE

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Filistin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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