Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu'nun Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya gelmesiİslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:35 Kaynak: AA
Çavuşoğlu'nun Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya gelmesi
İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki ile bir araya geldi.
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