Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi

3 dakika önce

Çavuşoğlu'nun Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya gelmesiİslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı.

Çavuşoğlu'nun Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya gelmesi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı el-Maliki ile bir araya geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:35 Kaynak: AA
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