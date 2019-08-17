Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Finlandiya
Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
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-Bakanların görüşmesi
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