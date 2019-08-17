Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
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Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

24 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

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-Bakanların görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:31 Kaynak: DHA
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