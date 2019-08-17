Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
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Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

3 dakika önce

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştüSudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
Sudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Sudan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:48 Kaynak: DHA
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