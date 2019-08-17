Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
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Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştüSudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:48 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Finlandiya
Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü Sudan
, (DHA
)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
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