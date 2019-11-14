Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Finlandiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:10 Kaynak: DHA
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