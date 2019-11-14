Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------Çavuşoğlu'nun Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmesi