Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştüABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Washington, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
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