Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü

Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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