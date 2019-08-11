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Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu temizlenecek

31 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz.

Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu temizlenecek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:11 
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