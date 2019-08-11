Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu temizlenecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:11
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