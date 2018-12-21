Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Biraz Erteleyebiliriz Fakat Bu Bizim İleride...

Çavuşoğlu: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Biraz Erteleyebiliriz Fakat Bu Bizim İleride...

11 saat önce

Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez."

Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:26 Kaynak: AA

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