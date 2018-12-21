Çavuşoğlu: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Biraz Erteleyebiliriz Fakat Bu Bizim İleride...
11 saat önce
Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez."
Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Biraz erteleyebiliriz fakat bu bizim ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:26 Kaynak: AA
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