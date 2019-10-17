Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde...
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Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız."
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:06 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: " Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız."
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