Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayramlaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma programında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayramlaşması Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 06:53 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma programında konuştu.
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Çavuşoğlu: "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz"
Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusu) Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur."
Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz."
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