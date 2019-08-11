Çavuşoğlu: "Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayramlaşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma programında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayramlaşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bayramlaşma programında konuştu.

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Çavuşoğlu: "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz"

Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusu) Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur."

Çavuşoğlu: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Amerika'nın da artık bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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