Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz...
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Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü"
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü"
AK Parti'den Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsüne tepki: Bu saygısızlık affedilemez Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi Pence ile Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken anlar! Pence sarılmak istedi Erdoğan sadece tokalaştı