Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz...
Son Dakika Politika Çavuşoğlu: 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz...

Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz...

1 saat önce

Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü"

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü"

Fırat, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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