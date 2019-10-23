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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 km'nin altına tüm YPG'liler indirilecek,...

Çavuşoğlu: "Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 km'nin altına tüm YPG'liler indirilecek,...

23 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG/ PKK'lı teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 kilometre güneye çıkarılacağını söyledi.

Çavuşoğlu: Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 30 km'nin altına tüm YPG'liler indirilecek,...

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:36 Kaynak: AA
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