Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Fırsatçıların Tekeline Çiftçilerimizi Bırakmayız Onları Ezdirmeyiz"

Çavuşoğlu: "Fırsatçıların Tekeline Çiftçilerimizi Bırakmayız Onları Ezdirmeyiz"

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, Yuva Mahalle toplantısında konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, Yuva Mahalle toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:20 Kaynak: AA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı, Güncel
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