Çavuşoğlu: "Fırsatçıların Tekeline Çiftçilerimizi Bırakmayız Onları Ezdirmeyiz"
1 saat önce
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Elmalı'da, Yuva Mahalle toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:20 Kaynak: AA
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