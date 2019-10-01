Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır?
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Çavuşoğlu: "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır?

1 saat önce

Çavuşoğlu: "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır?

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: " (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/ PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır"

Cumhurbaşkanı, Fransa, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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