Çavuşoğlu: "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır?
1 saat önce
Çavuşoğlu: "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır?
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: " (Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/ PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır"
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