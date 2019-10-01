Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Strazburg kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde, Strazburg'da yaşayan vatandaşlarla görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener de katıldı.

Çavuşoğlu, daha sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

Strazburg, Avrupa, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı
Arkadaşının saatini çalan Diaby-Fadiga takımdan kovuldu Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 18:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Fransa'da vatandaşlarla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]