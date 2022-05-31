Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: '(Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri) Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik' - Son Dakika