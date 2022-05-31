Çavuşoğlu: "(Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri) Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik" - Son Dakika
Üye Girişi

Çavuşoğlu: "(Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri) Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik"

31.05.2022 10:33
Çavuşoğlu: "(Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri) Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun soruları yanıtlaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Son Dakika! Fransa ve Almanya Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı Son Dakika! Fransa ve Almanya Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa...
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Almanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri) Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik' - Son Dakika


Son Dakika
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
10:03 Yılmaz Vural'ın yeni işi duyanları şaşkına çevirdi! 1 dakikalık videolar yayınlayıp para kazanıyor
10:00 CHP'li Engin Özkoç, "Kılıçdaroğlu aday olursa CHP'de genel başkan kim olacak?" sorusunu cevapladı
09:59 Küfür ederek yanına çağırdığı husumetlisini öldürdü! Katil zanlısı 7 ay sonra yakalandı
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "(Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri) Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık ve tepkimizi gösterdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement