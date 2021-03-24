Çavuşoğlu: Fransa'yla Suriye konusunda istişarelerimizi yeniden başlattık

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sebebiyle Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada ABD, İngiltere, Hollanda ve Fransa Dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmelerde ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada "Görüşmelerde hem ikili ilişkileri değerlendirdik hem de Afganistan Toplantısı, Suriye ve Libya'daki durum başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alma imkanı bulduk. Fransa'yla, Suriye ve diğer konulardaki istişarelerimizi yeniden başlattık. Elbette bu toplantılarda Kıbrıs'ı ve Doğu Akdeniz'i tüm muhataplarıyla değerlendirme imkanımız oldu. İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la, kendileri de garantör ülke olduğu için Kıbrıs'ta nasıl bir netice istiyoruz ya da müzakereler nasıl başlayabilir konularını değerlendirdik" dedi.