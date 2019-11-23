Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantı gündemini anlattı - İkili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun açıklamaları NAGOYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya 'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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