Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan mevkidaşları ile sohbet etmesi

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıda yapılan sunumları dinlemesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı.