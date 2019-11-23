Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı - Son Dakika

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı. (2)

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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