Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Aile fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve toplantıya katılan diğer bakanların aile fotoğrafı çektirmesi JAPONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya Şehrinde G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen Serbest Ticaretin Teşvik Edilmesi ve Küresel Yönetişim konulu toplantıya katıldı. (2)