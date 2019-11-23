Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görütüler

Aile fotoğrafı çekilmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
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