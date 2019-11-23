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Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:45 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplantıdan görütüler
Aile fotoğrafı çekilmesi
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