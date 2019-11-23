Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldıJaponya, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Japonya, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Çavuşoğlu g20 dışişleri bakanları toplantısına katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
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