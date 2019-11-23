Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Son Dakika Politika Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı. - TOKYO

Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
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