Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı. - TOKYO

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok

70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş