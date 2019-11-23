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Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:17 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı. - TOKYO
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