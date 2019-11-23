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- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı
6 saat önce
- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldıTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldı
TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.
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