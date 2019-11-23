Son Dakika Haberleri: - Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı
Son Dakika Güncel - Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı - Son Dakika

- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı

6 saat önce

- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldıTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldı

TOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.

- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Nagoya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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