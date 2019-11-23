Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok

Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir