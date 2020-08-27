Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Vlah'la ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğunun açılışını yapmak üzere Moldova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ÇAVUŞOĞLU : GÜÇLÜ BİR MOLDAVA İÇİNDE GÜÇLÜ BİR GAGAUZ DA İSTİYORUZKonuşmasının başında Moldova'nın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Çavuşoğlu, ?Biz güçlü bir Moldava içinde güçlü bir Gagauz da istiyoruz. Bunun için de sizin Kişinev 'le çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Dün bu konuları Kişinev'deki muhataplarımızla da görüştük. Aranızdaki bu iyi iş birliğinin yasalarla beraber de Gagauzeli'nin özerklik statüsü bakımından beklenildiği gibi sonuçlanmasını umut ediyoruz. Bu konuda da size tam destek veriyoruz. Diğer taraftan biz Moldova'yla ilişkilerimizi güçlendirirken Gagauzya ve Gagauz soydaşlarımızı da aramızda çok önemli bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Dün ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi tüm muhataplarımızla enine boyuna görüşme imkanımız oldu? dedi.ÇAVUŞOĞLU : İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZÇavuşoğlu aynı zamanda şunları da belirtti : ?Stratejik düzeye çıkardığımız ilişkilerimizi geliştirmek için önümüzdeki süreçte ikili ticaret hacmini ve yatırımları artırmak da dahil olmak üzere adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Elbette dış politikamızda soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın ve akraba topluluklarımızın çok önemli bir yeri var. Gagauzlar ve Gagavuzya buna dahil.?

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında söz verdiği projelerin hayata geçirilmeye başlandığını aktaran Çavuşoğlu, ?Moldova ve Gagavuzyanın kalkınması için başta Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) olmak üzere çok önemli projeleri hayata geçirdik . Burdan TİKA'ya da teşekkür ediyoruz. Kalkınma projelerimiz elbette devam edecek. Diğer taraftan özellikle soydaşlarımızın burada kendi diliyle Moldova'nın resmi dilini birlikte öğrenmesi için de projeleri, okulları hayata geçirdik. Diğer taraftan hastane huzurevi, anaokulu gibi çeşitli proojeleri de tamamladık? diye konuştu. Eğitim konularına da değinen Çavuşoğlu, '500 gencimizin hem okuyup hem kalabileceği teknoloji koleji gibi eğitim verecek olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi projesini inceledik ve bu yılsonu itibariyle ihaleyi açacağız. İhaleyi yaptıktan sonra da kazmayı vurup kısa süre içinde tamamlayacağız. Çok güzel bir arazi tahsis etmişsiniz. Hem Gagavuzya'ya hem Gagauz kardeşlerimize ve hem de sayın cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir eğitim külliyesini de yine bu amaçla hayata geçiricez' diye konuştu. Türkiye'nin, Gagavuzya ve Moldova'nın yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu şunları da söyledi : 'Bu pandemi döneminde de Moldova'ya ve sizlere tıbbi malzeme yardımlarında bulunduk. Ben de beraberimde biraz sağlık malzemesi getirdim. Hem Kişinev için hem sizin için. Onları da sizlere takdim edeceğiz.' Vlah'ın eğitime önem verdiğini ve çocukların iyi eğitim alması için çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, 'Hem Kişinev'e hem Komrat'a tablet ve dizüstü bilgisayar getirdik. Bu anlamda da desteğimiz artacak' diye konuştu.