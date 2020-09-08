Çavuşoğlu-Gakosso ortak basın toplantısı - Gakosso (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu-Gakosso ortak basın toplantısı - Gakosso (1)
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun ortak basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin...
Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun ortak basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk bakan Jean-Claude Gakosso toplantıda konuştu. (1)
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