Çavuşoğlu-Gakosso ortak basın toplantısı - Gakosso (1) - Son Dakika

Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'nun ortak basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuk bakan Jean-Claude Gakosso toplantıda konuştu. (1)

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