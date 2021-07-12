Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez (2)

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı.

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün Galatasaray futbol takımının Atina'da havaalanında yaşadığı keyfi muamele hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.



Son Dakika

Büyükelçi, Yunanistan'da yaşananları anlattı! Fatih Terim herkesin test olacağını duyunca çılgına döndü

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias: Emrimle, Galatasaray'ın ülkemize girmesine izin verilmedi

Beşiktaş, Mehmet Topal transferini özel bir videoyla duyurdu

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ajax'tan 20 milyon euro talep edecek

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Hilal Altınbilek'le sarmaş dolaş yakalandı

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti

İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı

Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var