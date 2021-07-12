ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız bugün Galatasaray futbol takımının Atina'da havaalanında yaşadığı keyfi muamele hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi yapmıştır" denildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez (2) - Son Dakika