Çavuşoğlu: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaştığı muamele kabul edilemez - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Galatasaray futbol takımının bugün hazırlık maçı için gittiği Yunanistan'da gördüğü kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,