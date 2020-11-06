Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika

Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (3)

06.11.2020 16:05
Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (3), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İfade özgürlüğünde sınır yok' diyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesine ilişkin, "İfade özgürlüğünde sınır yok' diyorlar. Peki Eğitim Bakanı'nın yaptığı ne? Kendisiyle ilgili ders kitaplarında yayımlanan çizgi romanın bir bölümünde eğitim bakanını eleştiriyor ya da hiciv ediyor. Eğitim bakanlığı bu kısmını ifade özgürlüğünü aştığını söyleyerek yayından kaldırıyor ve gösterilmesini yasaklıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, Fransa'da Eğitim Bakanı Blanquer'in konu edildiği çizgi romana sansür getirilmesini, "Gerçekten trajikomik bir olay" diye nitelendirdi.

Çifte standart ve iki yüzlülük ifadelerini kullanırken Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa ülkelerine hakaret olsun diye ya da kızgınlıklarından söylemediklerini belirten Çavuşoğlu, gerek dayanışma adı altında gerekse AB üyelerini destekleme anlayışından dolayı bu çifte standartın açık şekilde sergilenmeye başladığını kaydetti.

"Bir taraftan en kutsal değerlere saldırmayı ifade özgürlüğü olarak değerlendireceksiniz, peygamber efendimiz ve aynı şekilde cumhurbaşkanına yönelik hakaret ve saldırıları da ifade özgürlüğü içerisinde değerlendireceksiniz, diğer taraftan da kendinizle ilgili en ufacık bir eleştiri geldiği zaman bunu ifade özgürlüğü dışında bir saldırı olarak değerlendireceksiniz." diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İşte Fransa'nın ve Fransa'yı destekleyen bazı ülkelerin içine düştüğü durum bu. Son gerilimden sonra Fransa'nın kendilerini desteklemek için çok sayıda ülkeyi arayıp 'Bizi destekleyici açıklamalar yapın' diye baskı yaptığını biliyoruz. Bazılarının açıklamaları ise 'Biz de Avrupa'da ifade özgürlüğünde sınır yoktur.' gibi dikkat çekici. Bunların bazılarına 'DEAŞ gibi terör örgütleri de düşüncelerini ifade edebilir mi?' diye sorduğumda 'O farklı' diyorlar. 'Peki PKK ediyor' dediğimizde de yine 'O farklı' diyorlar. 'İfade özgürlüğünde sınır yok' diyorlar. Peki Eğitim Bakanı'nın yaptığı ne? Kendisiyle ilgili ders kitaplarında yayımlanan çizgi romanın bir bölümünde eğitim bakanını eleştiriyor ya da hiciv ediyor. Eğitim Bakanlığı bu kısmını ifade özgürlüğünü aştığını söyleyerek yayından kaldırıyor, gösterilmesini yasaklıyor. Diğer taraftan yine bu konularda derslerde başlayan kara propaganda karşısında bizim çocuklarımız itiraz ettiği, özgürce ifadesini söylediği zaman sonra o ilkokul çocuklarını karakola götüreceksiniz, 11 saat ifadesini alıp baskı yapacaksınız. Bunu nereye koyalım, neyle ifade edelim. İnsanlığın bittiği yerdeyiz maalesef."

Ayrımcılığın, ırkçılığın son zamanlarda Avrupa'da artış gösterdiğini, Avrupa'nın kendi öz değerlerini yok etmeye başladığını anlatan Çavuşoğlu, "Özellikle AB ülkelerinde olduğu zaman AB gibi Avrupa Konseyi gibi demokrasinin beşiği, özgürlüklerin evi olan örgütler de sesini çıkartmıyor. O zaman kim sesini çıkartacak? O zaman kim üstün geliyorsa, sesini çok çıkartıyorsa, propagandayı kim iyi yapıyorsa o haklı görünecek. Bunun da bir faydası yok. Daha söyleyecek çok şeyim var da bazılarını kendimi kontrol etme adına söyleyemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki seçimler

Çavuşoğlu, ABD'de seçimlerindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine mevcut yönetimin içinde olan kişilerin seçim öncesinde hatta darbe girişimi döneminde Türkiye aleyhine ağır eleştiriler yaptığını da gördüklerini söyledi.

Dört yıldır bu yönetimle öyle da da böyle çalışmaya ve iş birliği yapmaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan ya da dışişleri bakanı şahısların dış politikaya da ülkelerine de katkısı olumlu ya da olumsuz anlamda olabiliyor. İlişkileri etkileyebiliyor. Örneğin iki bakan arasında, iki devlet başkanı arasındaki samimiyet ilişkilere de olumlu yansıyabiliyor. Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Başta S-400 ve F-35'ler olmak üzere birçok zor gündemler yaşadık. FETÖ meselesine baktığınız zaman daha önceki yönetiminden başladık bu yönetimde de bir netice alamadık. PKK ile mücadelemizde de Suriye içindeki PKK/YPG yapılanmasına baktığımız zaman yine sorunlar geçmiş yönetimden bu yönetime kadar devam etti."

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Avrupa, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (3) - Son Dakika


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