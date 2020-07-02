Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. - Son Dakika

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