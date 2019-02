Çavuşoğlu: "Gerekirse Gübre ve İlaçta da Tanzime Gideceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hiç kimse bize AK Parti iktidarı çiftçiye destek vermedi diyemez. Şimdi çiftçi tarım bu ülkenin bel kemiğidir. Bize tüketici lazım ama tüketici için Türkiye'nin geleceği içinde tarım ve çiftçi lazım."

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hiç kimse bize 'AK Parti iktidarı çiftçiye destek vermedi' diyemez. Şimdi çiftçi tarım bu ülkenin bel kemiğidir. Bize tüketici lazım ama tüketici için Türkiye'nin geleceği için de tarım ve çiftçi lazım. Girdilerdeki maliyetleri düşüreceğiz. Gerekirse ilaçta ve gübre de de tanzime gideceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Demre ilçesinde Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, yağmur nedeniyle konferans salonunda yapılan açılışta, Demre ilçesinde seçim çalışmaları yürüten CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ile de tokalaştı.

Açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayarak, bütçede en çok payın eğitime gittiğini kaydetti.

Bugün dünyanın endüstriyi konuştuğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu da eğitimle bilimle teknolojiyle oluyor. Üniversiteler artık kendilerine gönderen ar-ge bütçesini doğru kullanmaya başladı" diye konuştu.

Son zamanlarda çiftçinin tarım ürünleri üzerinden tartışmalar yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, "Antalya'da, Demre'de satılan bir ürün İstanbul'da Ankara'da 3 katına satılıyor. O da enflasyon dahil ekonomimizi etkilemekle birlikte tüketiciyi etkiliyor. Bazı suçlamalar gördük, çiftçimize büyük haksızlık yapılan. Aradaki farkı çiftçimizin cebine indiriyor gibi haksız söylemler gördük. Nasıl oluyor da Demre'de satılan bir ürün İstanbul'da, Ankara'da 9 liraya satılıyor. Biz buna çözüm bulmamız lazım. Bunun içinde rant var, manipülasyon var, fırsatçılık var. Bir nevi de köşeye sıkıştırma gayretleri de var. Bunları görüyoruz. Buna çözüm bulmamız lazım. Siyasiler seçim öncesinde bunu kullanmak isterler bunu da doğal karşılarlar. Bunun da bir sınırı olması lazım. Tartışmayı en üst düzeye çıkarmaya çalışanlar siyasetçilerin dışında bu işten haksız yere rant kazananlar. Ticarette herkes para kazanacak ama hakkıyla helaliyle kazanacak. Haksız rekabet, serbest piyasa demek değildir. Bunu önleyecek kurullarımız var. Dolayısıyla bu aracıları kaldırarak, çiftçimiz daha çok kazanmalı ürününe talep artmalı, hak ettiği fiyattan satılmalı ama tüketici de bu kadar kazık yememeli. Son zamanlarda aldığımız tedbirin amacı da hem tüketiciyi hem çiftçiyi korumaktır" ifadelerine yer verdi.

"Tespitler yapıldı"

Doğal afetlerde çiftçilerin büyük zarar gördüğünü anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Bu yaraları sarıyoruz. Çiftçimize TARSİM sigortası kapsamında 40 milyon lira para aktarıldı. Sigortası olmayan çiftçilere bu hasarı karşılamak için tespitler yapıldı. İş yeri, evleri hasar gören vatandaşlarımıza da valiliğimiz parasını dağıtmaya başladı" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri yüksekokulun açılış kurdelesini kesti.

Demre seçim ofisi açılışı

Çavuşoğlu, ardından Demre Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçim ofisi ve proje tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, AK Parti'li belediyelerin hizmetlerinden, CHP'li seçmenlerin de memnun olduğunu söyledi. Antalya'da, İzmir'de, Ankara Çankaya'daki bazı seçmenlerin kendisine "Ben şehrimi emanet edeceğim insana oyumu veririm. Sayın bakanım bıktık. Hep oy veriyoruz. Nasıl olsa oy alacağız diye hiç hizmet etmiyorlar. Yeter artık gelin" dediğini aktardı.

"Neyi yıkıyorsun"

Gerçek CHP'lilerin PKK güdümündeki parti ile ittifakı hazmedemediğini ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"CHP artık aşırı, radikal, DHKP-C gibi terör örgütlerinin kontrolüne girmeye başladı. Bir önceki seçimde böyle oldu, bu bir gerçek. Atatürk'ten bu yana CHP'ye oy veren aileler, vatanını, milletini seven insanlar bundan rahatsız. En çok destek Kandil'den geliyor bu ittifaka. Bu partinin sözde eş başkanına 'Siz PKK'dan izin almadan bir kelime bile konuşamazsınız. Sizin Kürt kardeşlerimizin sorunlarıyla bir işiniz yok. Öyle bir derdiniz yok' dedim. O ne diyor. 'Sözde Kürdistan'da kazanacağız' diyor. Ne Kürdistanı? Bölücüler bunlar. Yani bizim Anadolu topraklarımızı Kürdistan diye tanımlıyor. Şimdi huzurunuzda olmasam güzel bir cevap vereceğim de terbiyem müsaade etmiyor. Bu kişi 'Diğer yerlerde de yıkacağız. AK Parti ve MHP'yi yıkacağız' diyor. Neyi yıkıyorsun. Başka hayalleri de vardı ama o hayallerini ve teröristlerini dağlarında inlerine gömdük biz. Dolayısıyla bu ittifaklar bu bakımdan da çok önemlidir. Bizim herkesin siyasi görüşüne saygımız var ama vatanını, milletini seven herkes, milletin bekası ve devletin güçlenmesi devamı için gereken hassasiyeti gösterecektir."

"İlaç ve gübrede de tanzime gideriz"

Demre'de de tanzim satışına değinen Çavuşoğlu, "Döviz kuru dalgalandı hemen ürünlerin fiyat arttı. Şimdi her yerde denetim yapıyoruz. Tanzim satışlarının çiftçiye zararı var mı yok. Bir çiftçi tekelden kurtuldu, ikincisi fiyatlar Ankara'da düştüğü için bir alan tüketici iki almaya başladı, talep arttı. Aradaki rantçılarla mücadele edeceğiz. Maliyet konusunda haklısınız girdiler pahalı. Geçmişte KDV'yi sıfırladık. Şimdi ise girdilerdeki maliyeti düşürmek için tekrar çalışma yapıyor arkadaşlarımız. Cumhurbaşkanımız talimat verdi arkadaşlarımız yapıyor. Hiç kimse bize 'AK Parti iktidarı çiftçiye destek vermedi' diyemez. Şimdi çiftçi tarım bu ülkenin bel kemiğidir. Bize tüketici lazım ama sadece tüketici için Türkiye'nin geleceği için de tarım ve çiftçi lazım. Girdilerdeki maliyetleri düşüreceğiz. Gerekirse ilaçta ve gübrede de tanzime gideceğiz. İlaç, gübre neyse girdiniz ne gerekiyorsa yapacağız. Çiftçinin hakkını koruruz" dedi.

Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'na, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti.

