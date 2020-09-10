- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Barbosa ile bir araya geldi

CONAKRY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Gine Bissau'da temaslarını sürdürüyor. Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile bir araya gelen Çavuşoğlu, imza töreninin ardında ortak basın toplantısını gerçekleştirdi. Açıklamasında Barbosa ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinen Çavuşoğlu Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticari alanlarda işbirliğinin geliştirileceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Gine Bissau Başbakanı Nuno Gomes Nabiam ile de bir araya geldi.