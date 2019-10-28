Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu gine-bissau dışişleri bakanı suzi carla barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu gine-bissau dışişleri bakanı suzi carla barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1

Çavuşoğlu gine-bissau dışişleri bakanı suzi carla barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1

26 dakika önce

Çavuşoğlu Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1.

Çavuşoğlu Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1

Çavuşoğlu gine-bissau dışişleri bakanı suzi carla barbosa ile ortak basın toplantısında konuştu-1

Mevlüt Çavuşoğlu, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
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