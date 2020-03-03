Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı...

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salon Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının yapıldığı salon

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir"

Çavuşoğlu: (Göçmenlere ilişkin) AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı...

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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