Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün...
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün...

21 dakika önce

Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"

Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:45 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB duyurdu: İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi Kayseri'de vatandaşlar enerji santralinin dumanları yüzünden maskeyle geziyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]