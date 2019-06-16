Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün...
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Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"
Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:45 Kaynak: AA
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