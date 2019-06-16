Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün...
1 saat önce
- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılış Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Açılıştan detaylar HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:47 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanlığı Hatay
Temsilciliği'nin açılış
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması
Açılıştan detaylar HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
(5)
Çavuşoğlu: "(Gözlem noktasına saldırı) Rejimin askerimize yönelik tacizlerini tolere etmemiz mümkün değil. Haddini bildiririz. Herkes haddini bilsin"
THY uçağında korku dolu anlar! Oksijen tüpüyle kokpite saldırdı
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti
Sınır hattında 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi