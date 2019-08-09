Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Güçlüden yana değil haklıdan yanayız"
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Çavuşoğlu: "Güçlüden yana değil haklıdan yanayız"

16 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti. (1)
Mevlüt Çavuşoğlu, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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