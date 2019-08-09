Çavuşoğlu: "Güçlüden yana değil haklıdan yanayız"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:53 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun kürsüye gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması SAMSUN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, XI. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Samsun
Valiliğince düzenlenen etkinlikte Ticaret Odası üyeleri, yerel medya temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlere hitap etti. (1)
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