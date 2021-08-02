Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" - Son Dakika

Yangına müdahale eden helikopterler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Gündoğmuş'taki orman yangını) Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Muhittin Böcek'in sözleri) Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim"
Kaynak: AA
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