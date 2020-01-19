Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya Konferansı kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki mevkidaşın Türkiye- Afrika Zirvesi ve Libya konularını ele aldığı bildirildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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