Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya Konferansı kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Güney Afrikalı mevkidaşı Pandor ile telefonda görüştü.
Görüşmede, iki mevkidaşın Türkiye- Afrika Zirvesi ve Libya konularını ele aldığı bildirildi.
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