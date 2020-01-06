Çavuşoğlu güney sudan dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanı awut deng acuil ile ortak basın... - Son Dakika

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Çavuşoğlu güney sudan dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanı awut deng acuil ile ortak basın...
7 saat önce
Çavuşoğlu Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ortak basın toplantısında konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ortak basın toplantısında konuştu-2
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