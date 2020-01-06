Çavuşoğlu güney sudan dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanı awut deng acuil ile ortak basın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu güney sudan dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanı awut deng acuil ile ortak basın... - Son Dakika

Çavuşoğlu güney sudan dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanı awut deng acuil ile ortak basın...

7 saat önce

Çavuşoğlu Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ortak basın toplantısında konuştu-2.

Çavuşoğlu Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ortak basın toplantısında konuştu-2

Çavuşoğlu güney sudan dışişleri ve uluslararası işbirliği bakanı awut deng acuil ile ortak basın...

Güney Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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