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Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı - NEW

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova dönem başkanlığında düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova dönem başkanlığında düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı - NEW

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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