Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova dönem başkanlığında düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova dönem başkanlığında düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
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